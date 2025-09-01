نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالانفوجرافيك... تصريحات وزير التعليم عن المرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر" دوت الخليج" من خلال الانفوجراف أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن تطبيق النظامين الثانوية العامة بشكلها التقليدي ونظام البكالوريا المصرية الجديد، خلال لقاء مع مديري مدارس المرحلة الثانوية.

- نظام الامتحانات واحد في نظامي شهادة البكالوريا المصرية والثانوية العامة

- أي تعديلات في نظام الامتحانات سينطبق على النظامين

- المواد الدراسية واحدة في النظامين عدا مواد التخصص في الصف الثالث بشهادة البكالوريا

- لن تكون هناك تعقيدات في دراسة مواد البكالوريا وهدفنا التيسير على الطلاب وأولياء الأمور

- مخرجات التعلم ثابتة في النظامين

- نظام شهادة البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل وفرص امتحانية متعددة

- الميدان هو الأساس..والتعليم الحقيقي يتم داخل الفصل

- متابعة نسب الحضور والتقييمات والواجبات وعدم منح أي طالب درجات دون الالتزام بالحضور الفعلي

- إتاحة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية على المنصة الإلكترونية خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر

- وحدة الجودة والقياس ستضطلع بدور محوري في متابعة الأداء داخل المدارس الثانوية