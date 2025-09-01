نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن موعد غلق باب التظلمات لنتائج الدور الثاني للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون الموعد النهائي لغلق باب التقديم على طلبات التظلم الخاصة بنتائج امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد أن بدأت الوزارة في استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 31 أغسطس 2025.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتائجهم يمكنهم التقدم بطلب التظلم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لهذه الخدمة عبر الرابط:

(https://tazalom.emis.gov.eg)

رسوم التظلمات وآلية السداد

أوضحت الوزارة أن قيمة الرسوم المقررة للتظلم تبلغ 300 جنيه عن كل مادة، ويتم سدادها عبر قنوات التحصيل الرسمية والمعتمدة، مثل مكاتب البريد المصري أو خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة من خلال شركتي فوري وأي فينانس، وذلك لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

إجراءات الاطلاع على أوراق الإجابة

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الطالب المتقدم بالتظلم هو الوحيد المخوَّل بالحضور للاطلاع على أوراقه، مع السماح بحضور ولي الأمر فقط، مع التأكيد على منع اصطحاب أي معلم للمادة محل التظلم.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سيُتاح له الاطلاع على نسخة من ورقة البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية إلى جانب نموذج الإجابة الرسمي، حيث يقوم بمراجعتها بعناية وتسجيل ملاحظاته حول أي نقاط يرى أنها لم يتم احتسابها بشكل صحيح.

تعديل الدرجات ورد الرسوم

كما أوضحت الوزارة أنه في حال أسفرت عملية المراجعة الفنية عن وجود تعديل في درجات الطالب، سيتم إخطار الطالب رسميًا بذلك، على أن يتم رد الرسوم المسددة إليه. وأكدت كذلك أنه في حال تعديل النتيجة يتم إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن إدراج التعديل الجديد في مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

آخر موعد للتقديم

وبذلك يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 هو آخر فرصة أمام الطلاب للتقدم بالتظلمات إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المخصص، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة لهذه العملية.