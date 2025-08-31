نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تزور دار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، زيارة تفقدية لدار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بمدينة حلوان التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، حيث كان في إستقبالها اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتضم الدار عدد 6 فصول، وغرف للإقامة، بالإضافة إلى غرف للأنشطة سواء فنية، أو رياضية، وكمبيوتر، ونشاط زراعي، فضلا عن المطاعم والملاعب، حيث تسع لما يقرب من 90 فتاة في الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 18 عامًا، وهناك فتيات أكبر من 18 عاما يقيمون إقامة كاملة داخلها.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات التي تقدم للفتيات من تنمية مهارات، وتأهيل مهني "ورش تأهيلية"، فصول تعليمية " تنمية مهارات"، جلسات تخاطب، خدمات صحية، رحلات ترفيهية، جيم وعلاج طبيعي، إعاشة كاملة، ورعاية لاحقة، ورعاية ذاتية، أنشطة رياضية، ومعرض شهري للمعروضات، وندوات ثقافية وتوعوية للفتيات، وإرشاد أسري لأولياء الأمور، واختبارات وقياسات نفسية وذهنية وبدنية، ودورات تدريبية الاخصائيين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي العروض الفنية والرياضية التي تقدمها الفتيات، مشيدة بما رآته من خدمات للفتيات، داخل هذه المؤسسة التي تعد دار رعاية كاملة تقدم خدمات الإعاشة للفتيات ذات الإعاقة، فهي دار إقامة للفتيات تقدم فيه كافة الخدمات الفنية والرياضية والصحية للفتيات ذوات الإعاقة بجودة عالية.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

