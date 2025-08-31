نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصرع عاملين وإصابة 6 في حادث بخط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة البترول: الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز والخط كان خاليًا وقت الصيانة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في تمام الساعة 6:40 مساءً، ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية. وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ إلى الموقع.

سبب وقوع الحادث

كشفت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدًا لأعمال الصيانة، وتبين عند وصول الفرق الفنية أن السبب هو انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

الموقف الميداني والخسائر البشرية

أدى الحادث إلى وفاة حالتين وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إمدادات الغاز لم تتأثر

طمأنت وزارة البترول المواطنين بأن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرًا لأن القطاع الذي شهد الواقعة كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال.

تعازي الوزارة ومتابعة التحقيقات

قدمت الوزارة خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب، مع فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.