نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مجمع المدارس ببولاق الدكرور لتحسين الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشروعات إنشاء المدارس الجديدة تمثل استثمارًا في بناء الإنسان المصري وتسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة تواكب الزيادة السكانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته الميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمجمع المدارس الجديد بمنطقة المساكن حيث اطمأن على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لسرعة دخول المدارس الخدمة في أقرب وقت.

وأشار المحافظ إلى أن المجمع يضم 10 مدارس هي: (عدلي منصور، خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوي الصناعي، شريف إسماعيل للتعليم الابتدائي، عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعي للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، المدرسة اليابانية)، موضحًا أن هذا الصرح التعليمي من شأنه توفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب مختلف المراحل العمرية وأنماط التعليم لخدمة أهالي بولاق الدكرور وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ولفت المحافظ إلى أن العام الدراسي الماضي شهد دخول 4 مدارس جديدة الخدمة كائنة داخل المجمع فيما ستدخل 4 مدارس أخرى الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم المقرر انطلاقه خلال أيام إلى جانب دخول المدرسة اليابانية والمدرسة الفنية الخدمة خلال شهر ديسمبر المقبل لتننهي كافة مشروعات المدارس بالمجمع التعليمي وتحقيق اقصي استفادة منه للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تنفيذ المشروعات المتبقية على أعلى مستوى من الجودة والالتزام بالمعايير الإنشائية والفنية المقررة بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب والمعلمين.

كما تضمنت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمدرسة اليابانية حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والتشطيبات ورصف مدخل منطقة المدارس لتسهيل حركة الطلاب وأولياء الأمور وضمان جاهزية المنطقة بالكامل قبل بدء الدراسة.

وأكد محافظ الجيزة أن حي بولاق الدكرور يشهد حاليًا طفرة كبيرة في البنية التعليمية ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس ورفع كفاءتها، بما يسهم في استيعاب المزيد من الطلاب، وتقليل معدلات الاغتراب، وتخفيف الكثافات داخل الفصول استجابةً لرغبات أولياء الأمور.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس بدر حسني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندس هشام عطية رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وممثلو إدارات مرور الجيزة ومياه الشرب والكهرباء.