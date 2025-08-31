زيزو يعتذر لجماهير الأهلي.. ويؤكد: قصرنا في حقكم ولن يتكرر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 08:25 مساءً - وجّه أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة اعتذار مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أن ما حدث لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ردًا عمليًا داخل الملعب.

وقال زيزو في بيانه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصًا أنها فرصة لا تأتي كثيرًا، ولكن لن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله. نعلم أننا قصّرنا ولم نكن على قدر طموحاتكم، وقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير."

وأضاف نجم الأهلي: "ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في قلوبكم ألمًا وغضبًا، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لا يعرف يومًا الاستسلام."

وتعهد زيزو لجماهير الأهلي بعدم تكرار التقصير، مشددًا على أن الفريق سيقاتل للعودة إلى مكانه الطبيعي في الصدارة، والمنافسة على كل البطولات، ليكون مصدرًا دائمًا للفخر والاعتزاز.

واختتم زيزو بيانه قائلًا: "ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديرًا بهذه الأمانة... نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات."

زيزو