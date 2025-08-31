الدباغ يقود هجوم الزمالك أمام دجلة وسيف جعفر بديلاً لشحاتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 08:25 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة وادي دجلة ، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

محمد شحاتة خارج معسكر منتخب مصر بسبب مزق الخلفية

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، ضربة موجعة بعد تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط نادي الزمالك، عن معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

وتعرض شحاتة لإصابة قوية خلال الأيام الماضية، حيث أثبتت الفحوصات الأولية معاناته من مزق في العضلة الخلفية، ما أدى إلى استبعاده من قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق وفترة غيابه المتوقعة، إلا أن غيابه عن المعسكر أصبح مؤكدًا.