نائب محافظ الجيزة تتفقد مستشفى "أم الأطباء" للأطفال بالدقي للوقوف علي خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ بتفقد مستشفى "أم الأطباء" للأطفال بحي الدقي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الخدمات الطبية وتطوير المنشآت الصحية وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال جولتها تفقدت نائب المحافظ أقسام الحضّانات، وغرفة العمليات، ووحدة أشعة الرنين المغناطيسي، ووحدة الأشعة بالسونار لمراجعة كفاءة الأجهزة والتأكد من انتظام العمل داخل المستشفى.

كما حرصت نائب المحافظ على الاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم مؤكدة حرص المحافظة على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وفي هذا السياق تفقدت نائب المحافظ مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة التي جرى توفيرها بدعم من مؤسسات المجتمع المدني، والتي شملت 15 جهاز نيبولايزر، و20 فلوميتر أكسجين، و20 جهاز شفط إفرازات صدرية حائط، وغلاية ببرونات للحضّانات، بالإضافة إلى طقم آلات جراحة أنف وأذن، وذلك في إطار دعم المستشفى وتلبية احتياجاتها الطبية.

وعلى هامش الزيارة، أشادت نائب المحافظ بأعمال طلاء واجهات المستشفى التي نفذها حي الدقي بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل إضافة مهمة للارتقاء بالمنشآت الصحية وتحسين بيئة العمل بها، وتعكس الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الدولة بمجالات التطوير.

وأكدت "هند عبد الحليم" أن المحافظة حريصة علي دعم المستشفى ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ونائب مدير المستشفى، والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي.

