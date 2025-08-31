الأهلى يعلن رسمياً إقالة ريبيرو وجهازه المعاون من تدريب الفريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 أغسطس 2025 07:28 مساءً - وجه النادي الأهلي الشكر للإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه. وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

وجاء بيان الأهلي الرسمي كالتالي:





وواصل الأهلي انطلاقته الباهتة في الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام ضيفه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0-2، مساء السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتوقف رصيد الأهلي عند خمس نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وهزيمة في أول أربع جولات من الموسم.

وخرجت جماهير الأهلي في المدرجات بعد تلقي أول هزيمة في الدوري لتطالب برحيل ريبيرو.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.