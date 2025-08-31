نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال اصلاح الكسر المفاجئ بخط مياة 1000 مم بالعياط في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن والمهندس أسامة عيد نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي لقطاع مياة الشرب نسب التنفيذ في أعمال الأصلاح للكسر المفاجئ الذي وقع بخط مياة الشرب قطر 1000 مم بقرية طهما مما نتج عنه تأثر ضخ مياة الشرب بصورتها الطبيعية عن الوحدات المحلية لقري طهما وبرنشت والناصرية والقطوري.
وذلك بناءا علي تكليفات المهندس محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال لمعاينة أعمال الأصلاح للخط لسرعة ضخ المياة بصورة طبيعية للقري المتأثرة عقب انتهاء أعمال الأصلاح.
وأشار نائب محافظ الجيزة، أنه فور وقوع الكسر قد تم الدفع بسيارات مياة الشرب القري المتأثرة.
رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط وقيادات شركة مياة الشرب بالجيزة.