مايا مرسي: "خدمة المواطن أولوية".. وزيرة التضامن تتفقد وحدتي حلوان الاجتماعية وتوجه بتذليل العقبات

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة تفقدية بوحدتي حلوان أول وثاني الاجتماعيتين بمدينة حلوان، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمعت الوزيرة إلى شرح مفصل من الأستاذ سامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، حول سير العمل بالوحدتين، وأبرز احتياجات المترددين.

وخلال الجولة، شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات الوزارة.

رافق الوزيرة خلال الزيارة كل من:

الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي.

الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض.

الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة.

الأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

الأستاذ سامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

