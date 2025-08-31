نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مكتب تأهيل حلوان وتوجه بسرعة تلبية مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في المقال التالي

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة تفقدية بمكتب تأهيل حلوان التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي بعين حلوان، لمتابعة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.

وخلال الزيارة، حرصت الوزيرة على لقاء المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية احتياجاتهم، حيث وجهت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بسرعة الاستجابة لكافة المطالب والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

كما التقت الوزيرة العاملين بالمكتب، وحثتهم على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة، مشددة على أن الوزارة تولي ملف الإعاقة أولوية خاصة في ضوء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته.

ويختص المكتب بتقديم خدمات متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل:

التسجيل والتقييم الوظيفي للأشخاص المُحالين بعد التقييم الطبي، تمهيدًا لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

إجراء التقييم المهني لطالبي شهادات التأهيل ومنحها بالمجان، وتوجيههم لفرص التشغيل المناسبة سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في سوق العمل المفتوح.

تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإخطار الوزارات المعنية بأي تغييرات تطرأ على أوضاعهم.

تسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل المعاشات الضمانية، المساعدات الشهرية، المنح الدراسية، مشروعات الأسر المنتجة والمرأة.

التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم إعفاءات من المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب، أو تخصيص وحدات إسكان اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين.

ويتابع المكتب أيضًا استقرار الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص العمل الموجهين إليها خلال السنة الأولى، مع رفع تقارير شهرية عن أوضاعهم إلى اللجنة الإشرافية ومجلس الإدارة.

رافق الوزيرة خلال الجولة كل من:

الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي.

الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض.

الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة.

الأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

الأستاذ سامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

