الأنفاق: اختبارات أنظمة الحماية المدنية بمونوريل شرق النيل غدًا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تطبيق إجراءات الحماية المدنية وضمان سلامة الركاب، سيتم تنفيذ اختبارات أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان وأجهزة الإنذار ومسالك الهروب بعدد من محطات وورشة مونوريل شرق النيل، وذلك وفق الجدول التالي:

الاثنين 1 سبتمبر 2025:

محطة العدالة: بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا.

محطة حي المال والأعمال: بدءًا من الساعة 1:00 ظهرًا.

الثلاثاء 2 سبتمبر 2025:

ورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية: بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا.

وتهيب الهيئة بالمواطنين وسكان المناطق المحيطة بعدم القلق في حال ظهور دخان أو روائح مرتبطة بالحريق خلال فترات الاختبار، مؤكدة أن هذه الإجراءات وقائية دورية للتأكد من كفاءة أنظمة الأمان.