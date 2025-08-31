نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواصل دعمها لغزة بقافلة "زاد العزة" الـ 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

​أطلق الهلال الأحمر المصري قافلته الـ 26، المعروفة باسم "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، صباح اليوم، محملة بأكثر من 185 شاحنة تحمل نحو 3200 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتتجه هذه القافلة إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في خطوة تؤكد التزام مصر المتواصل بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

​تتضمن هذه القافلة كميات هائلة من المساعدات الأساسية، حيث حملت أكثر من 3100 طن من السلال الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى أكثر من 100 طن من المستلزمات الإغاثية الضرورية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الفاعل للهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتوصيل المساعدات إلى القطاع.

​منذ بداية الأزمة، لم يتوقف الهلال الأحمر المصري عن جهوده الإنسانية، حيث ظل معبر رفح مفتوحًا من الجانب المصري بشكل دائم لاستقبال المساعدات.

وقد أسهمت جهود أكثر من 35 ألف متطوع في إيصال ما يزيد عن نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف معاناة أهالي غزة.

