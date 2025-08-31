نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. تسير القطار العاشر ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تسيير القطار العاشر المخصص لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر إلى وطنهم، في إطار مبادرة العودة الطوعية التي تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين المصري والسوداني.

وانطلقت اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 رحلة القطار رقم (1940) من محطة القاهرة متجهة إلى أسوان، وعلى متنه مئات الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة حرصت الهيئة على توفيرها لضمان راحة الركاب وسلامتهم، من بينها:

تخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن.

توفير عربة مخصصة لنقل الأمتعة والمتعلقات الشخصية.

توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار.

وأعرب عدد من الركاب السودانيين عن تقديرهم للتسهيلات المقدمة والتنظيم الجيد، مؤكدين أن ما لمسوه من مشاعر المساندة وروح الأخوة سيبقى راسخًا في وجدانهم.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل الهيئة خططها لتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد على المشاركة في المبادرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

يُذكر أن الهيئة نجحت حتى الآن في نقل نحو 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 رحلات سابقة بمتوسط 940 راكبًا في كل رحلة.

ومن المقرر أن يصل القطار الحالي إلى محطة السد العالي بأسوان في الساعة 11:10 مساءً، حيث تستكمل الجهات المختصة إجراءات سفر الركاب إلى السودان.

كما أعلنت الهيئة أن القطار ذاته سيعود لخدمة جمهور الركاب غدًا الاثنين 1 سبتمبر برقم (1945) "درجة ثالثة مكيفة"، حيث يتحرك من أسوان الساعة 20:30 مساءً ليصل إلى القاهرة في الساعة 09:25 من صباح اليوم التالي.

وتجدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأكيدها استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للأشقاء السودانيين، بما يجسد علاقات التعاون الأخوي الممتدة بين البلدين الشقيقين.