عاجل- مدبولي من قمة شنغهاي: شراكة استراتيجية مع "تيدا" الصينية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي من قمة شنغهاي: شراكة استراتيجية مع "تيدا" الصينية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة "تيانجين" الصينية.

دعم حكومي لمنطقة "تيدا" الصناعية

أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعتبر تنمية المنطقة الصناعية الخاصة بشركة "تيدا" أولوية، مشيرًا إلى منح منطقة إضافية للشركة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التطلع لتطويرها بوتيرة أسرع.

استثمارات في الطاقة والسيارات الكهربائية

أوضح رئيس الوزراء أنه يتطلع لجذب الشركات الصينية إلى مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه.

إنجازات "تيدا" خلال 10 سنوات في مصر

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة نجاحات "تيدا" منذ دخولها السوق المصرية، حيث تمكنت من جذب 200 شركة، وضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، والمساهمة بـ 300 مليون دولار كضرائب، فضلًا عن تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل.

آفاق للتوسع في مدن جديدة

دعا مدبولي لوضع إطار زمني لتنمية المنطقة الصناعية، مع إمكانية منح "تيدا" مناطق جديدة في مدن كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، فيما أبدى الجانب الصيني اهتمامًا بتوسيع استثماراته في مصر خاصة بمجالات الطاقة وتحلية المياه.