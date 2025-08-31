نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل ركاب قطار مطروح إلى القاهرة والإسكندرية عبر أتوبيسات سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلًا من رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، بسرعة توفير وسائل نقل بديلة لركاب القطار.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 7 أتوبيسات تابعة لشركة "سوبر جيت" و7 أتوبيسات تابعة لشركة غرب ووسط الدلتا، لنقل الركاب من موقع الحادث إلى كل من القاهرة والإسكندرية، حرصًا على راحتهم وسلامتهم وتخفيفًا لمعاناتهم.