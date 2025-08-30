بيراميدز يضرب الأهلى بثنائية ويُلقنه الهزيمة الأولى بالدورى مع ريبيرو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 11:28 مساءً -

حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل هدفي بيراميدز المغربي وليد الكرتي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري.

بدأ فريق بيراميدز لضغط على مرمى الأهلي وسدد مهند لاشين تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة الأهلي، وأحرز وليد الكرتي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة الخامسة من متابعته للركلة الحرة المباشرة التي سددها كريم حافظ وارتطمت في القائم وعادت إلى الكرتي التي سددها في القائم الأيمن أيضا ودخلت إلى الشباك.

وحاول فريق الأهلي السيطرة على مجريات اللعب بحثا عن التعادل ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، ولعب محمد علي بن رمضان رأسية في الدقيقة 21 من متابعته لعرضية كريم فؤاد ولكن أمسك بها أحمد الشناوي، وأضاع ديانج رأسية جديدة في الدقيقة 23 بعد متابعته لركلة حرة بدأت من عند زيزو ووصلت إلى بن شرقي الذي لعبها رأسية إلى ديانج ولعبها بجوار القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

واشتكى أشرف داري من إصابة في العضلة الضامة وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجدداً لاستكمال المباراة، قبل أن يشتكي اللاعب من الإصابة مجدداً في الدقيقة 34 ويتم استبداله ونزول مصطفى العش بدلا منه في الدقيقة 35.

وصوب كريم فؤاد تسديدة في الدقيقة 41 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية، ولعبها زيزو على رأس بن شرقي ولكن لم ينفذها بشكل جيد وتحولت إلى ركنية جديدة، واستمرت النتيجة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي تغييرا ثانيا مع بداية الشوط الثاني بنزول جراديشار بدلا من أشرف بن شرقي، وسدد فيستون ماييلي تصويبة من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدا عن مرمى محمد الشناوي، وسدد تريزيجيه تصويبة في الدقيقة 64 ولكن ارتطمت في الدفاع وارتدت إلى وسط الملعب.

وأجرى الأهلي تغييرا ثالثا في الدقيقة 65 بنزول أحمد نبيل كوكا بدلا من كريم فؤاد، وأحرز بيراميدز الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 68 عن طريق وليد الكرتي برأسية على يمين مرمى محمد الشناوي، ليعزز تقدم الفريق السماوي.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين بنزول طاهر محمد وأحمد رضا بدلا من تريزيجيه ومحمد شريف في الدقيقة 76، وأجرى بيراميدز تغييرين في الدقيقة 83 بنزول محمود زلاكة ومروان حمدي بدلا من فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة.

كما أجرى بيراميدز تغييرا جديدا بنزول عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بدلا من البرازيلي ايفرتون دا سيلفا، وأجرى تغييرين بيراميدز تغييرين جديدين في الدقيقة 94 بنزول أحمد توفيق ومحمود عبد العاطي دونجا بدلا من كريم حافظ وبلاتي توريه، واستمرت النتيجة حتى إطلاق الحكم الإسباني صافرة نهاية المباراة بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أشرف داري، أحمد بيكهام، كريم فؤاد في الدفاع، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل "كوكا".

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ في الدفاع، مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، فيستون ماييلي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

سبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز باسمه القديم "الأسيوطي"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015، وكانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.