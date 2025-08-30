نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصدر بيانا بشأن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرب اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتدعو اللجنة الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي.

كما تشدد اللجنة، على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس محمود عباس في المضي قدمًا ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.

وتحذر اللجنة، من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام في مواجهة التصعيد وانتشار العنف واستمرار الصراع.