تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. شريف يقود الهجوم وهاني يعود للجبهة اليمنى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 08:32 مساءً -

أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أشرف داري، أحمد بيكهام، كريم فؤاد في الدفاع، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف في الهجوم.

مباراة الأهلي وبيراميدز الليلة هي المباراة التاسعة عشرة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، فسبق للأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم "الأسيوطي"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015، وكانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية ووسام أبو علي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.