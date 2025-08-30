نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة والسكان تصدر بيان رسمي بشأن حادث انقلاب عربات قطار مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الصحة تكشف عدد وفيات مصابي حادث قطار مطروح القاهرة

وزارة الصحة والسكان تصدر بيان رسمي بشأن حادث انقلاب عربات قطار بمحافظة مطروح.

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيان رسمي تكشف فيه أخر تطورات حادث انقلاب عربات قطار محافظة مطروح التي وقع اليوم في تمام الساعة 3،15 من ظهر اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

التوجه إلى موقع الحادث

ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

إحصائيات الحادث الأولية

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد بلغ إجمالي المصابين 54 مصابًا، وتم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

كما أوضحت الوزارة بأن الفرق الطبية تواصل تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

حادث قطار مطروح القاهرة

حادث قطار مطروح القاهرة

متابعة الحادث لحظة بلحظة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي، كما أوضحت الوزارة إلى أنها ستوافي الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.