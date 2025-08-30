نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر تكشف تفاصيل حادث القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة القومية لسكك حديد مصر تكشف تفاصيل حادث القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة.

وأوضحت الهيئة بأن الحادث وقع في تمام الساعة 15، 3 من مساء اليوم السبت الموافق 25-8-2025، حيث وقع حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

حادث قطار مطروح القاهرة

الدفع بالأطقم الفنية

وقد قامت الهيئة بشكل فوري بالدفع بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة من أجل رفع آثار الحادث واستعادة حركة السير علي الخط بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد توجه الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث، والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

هذا وتتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي للمتوفيين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.