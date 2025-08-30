نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الوزير يوجّه بالفصل الفوري لأي مدان في حادث قطار مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، والذي وقع عصر اليوم السبت 30/8/2025 بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، وأسفر عن انقلاب عربتين.

وأكد الوزير على توقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الحادث، مع الفصل الفوري لأي موظف تثبت إدانته.

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها دفعت على الفور بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.