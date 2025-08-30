نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادث قطار مطروح.. التضامن تتحرك لدعم الضحايا وصرف التعويضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انقلاب عدد من عربات قطار قادم من محافظة مطروح في طريقه إلى القاهرة، والذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بنطاق المحافظة، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الركاب.

ووجهت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، لسرعة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا.

وقدمت وزيرة التضامن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما وجهت بسرعة صرف التعويضات المقررة للضحايا والمصابين وفقًا للتقارير الطبية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.