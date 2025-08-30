نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 44 دولة شقيقة وصديقة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الحرص على دعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بدأت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 " والذى تستمر فعالياته حتى 10 / 9 / 2025 بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، فضلًا عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو.

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أ ح / شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع " كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التى تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الإستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.

كما ألقى العميد / باتريك كلير مدير التدريب من الجانب الأمريكى كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التى قامت بها القوات المسلحة المصرية لإستضافة هذا التدريب الضخم مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقى الذى يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والإطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين فى التدريب.

تلى ذلك تفقد قادة الدول المشاركة معرضًا للأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض تزامنًا مع بدء فعاليات التدريب.

فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير للدولة المصرية لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الإستقبال، مؤكدين على أهمية التدريب الذى يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكرى.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب، وعدد من الإعلاميين.

وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطًا إستعراضيًا تضمن الإسقاط المظلى بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.