نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تُكلف الدفعة 105 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بأداء الخدمة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة (105) من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، لأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.

ويشمل القرار الإناث من خريجي دور أول 2025 بصفة عامة، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية أو الذين يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعهم تحت الطلب، على أن يكونوا من خريجي الدور ذاته. كما يتضمن القرار الشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العامة في الدفعات السابقة، حيث يتعين عليهم التوجه للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة بمحل إقامتهم اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن الخدمة العامة تُعد إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، ووسيلة لدمج الشباب بالمجتمع وتعزيز وعيهم بالقضايا التنموية والمجتمعية، فضلًا عن إكسابهم الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للحياة العملية وتزيد من فرصهم في سوق العمل. كما تمثل الخدمة العامة شكلًا من أشكال التطوع في العمل التنموي والعام.

وتتوزع مجالات التكليف لهذه الدفعة على أنشطة متعددة تشمل: رعاية الأيتام والأسر البديلة، رعاية المسنين، برنامج "تكافل وكرامة"، خدمات الطفولة، محو الأمية، التأمينات الاجتماعية، الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مجالات بوزارات التربية والتعليم والثقافة والنيابة العامة، وذلك وفقًا لاحتياجات كل محافظة.

يُذكر أن عدد مكلفي الخدمة العامة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 137،666 مكلفًا ومكلفة.