خروج عربات قطار مطروح عن مسارها قرب محطة فوكه

أحمد جودة - القاهرة - توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك، عقب خروج بعض عربات قطار رقم 1935 "روسي مكيف" عن مسارها بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، نتيجة هبوط في السكة الحديدية.

وكان القطار متجهًا من مطروح إلى محرم بك، على أن يُكمل لاحقًا رحلته رقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إنه فور وقوع الحادث، تم استدعاء أوناش للرفع وإعادة العربات إلى مسارها، إلى جانب تدخل فرق هندسة السكة الحديد لإصلاح الهبوط ومعالجة العطل.

وأكد أن العمل جارٍ لاستئناف حركة القطارات فور الانتهاء من الإصلاحات.