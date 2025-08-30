نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقلاب قطار مطروح وكامل الوزير يتوجه إلى موقع الحادث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 15:30 من مساء اليوم السبت الموافق 30/8/2025، وقع حادث خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، مما أدى إلى انقلاب عربتين من هذه العربات.

وقد تحركت فرق الهيئة فورًا إلى موقع الحادث، مزودة بكافة المعدات اللازمة لرفع آثار الحادث واستعادة حركة القطارات على الخط في أسرع وقت ممكن.

كما توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث، موجّهًا بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث، وتوقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت تورطه، والفصل الفوري لمن تتأكد إدانته.

وتتقدم وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي لأسر المتوفين، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.