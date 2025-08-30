نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعلن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "يوم السرد القرآني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، مقطع فيديو أعلن فيه إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "يوم السرد القرآني"، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في رحاب الأزهر الشريف.

وأوضح أن المبادرة لا تقتصر على تلاوة القرآن الكريم، وإنما تهدف إلى نشر القيم القرآنية والنبوية، وربط الأجيال الجديدة بكلام الله تعالى ليكون لهم منهج إصلاح، ودستور حياة، وسراجًا منيرًا لمستقبلهم.

وأكد وكيل الأزهر أن انطلاق المبادرة في شهر ربيع الأول له دلالة خاصة بقرب ذكرى مولد النبي ﷺ، الذي بعثه الله بالقرآن هدى ونورًا للعالمين، مشيرًا إلى أن السرد القرآني هو امتداد لسنة النبي ﷺ وإحياء لقيمه العظيمة التي تظل هادية للبشرية عبر العصور.