وزارة الصحة تُنجز متابعة مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للقطاع

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استكمال متابعة مؤشرات الأداء للخطة التنفيذية للعام الأول للهيئات والقطاعات الصحية، حتى نهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للقطاع الصحي، في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية (2024-2027).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة التنفيذية تضمنت مؤشرات أداء واضحة لتتبع تنفيذ الأنشطة الصحية بدقة، مما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن بيانات الأداء للأرباع الثلاثة الأولى تم إدخالها عبر النظام الوطني للمتابعة والتقييم، فيما يجري حاليًا استكمال بيانات الربع الرابع، بالتزامن مع عقد اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطط العام الثاني وتحديث الأنشطة التشغيلية وفق الأولويات.

وأضاف «عبدالغفار» أن عملية المتابعة شملت جميع الهيئات والقطاعات الصحية، بما فيها هيئة الدواء المصرية، والمجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والغرفة المركزية لقوائم الانتظار، وأمانة الصحة النفسية، بالإضافة إلى قطاعات الطب العلاجي، والطب الوقائي، والرعاية الصحية الأولية، وتنمية المهن الطبية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن الخطة التنفيذية أُعدت بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المختلفة، استنادًا إلى محاور برنامج عمل الحكومة، التي تشمل حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز الاقتصاد التنافسي، وترسيخ التماسك الوطني.

وأوضحت أن الخطة ركزت على تحقيق نظام صحي شامل، ضمن محور بناء الإنسان المصري، من خلال 191 مؤشرًا للأداء تغطي مختلف المجالات الصحية، مع التركيز على مؤشرات قابلة للقياس لضمان تقييم دقيق ومنهجي.

وأشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث المسارات التشغيلية للعام الثاني، لضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق الأهداف في الإطار الزمني المحدد.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة نهلة تعيلب، مدير الوحدة المركزية للمشروعات والبرامج والأداء، أن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ خطة تدريبية متخصصة لفرق العمل بالجهات الصحية. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدراتهم في إعداد المؤشرات، تحليل النتائج، وتطبيق التخطيط القائم على النتائج، مما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة المتابعة والتقييم المستمر.

وتجدد وزارة الصحة والسكان التزامها بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، من خلال تطوير آليات الحوكمة، تعزيز كفاءة الأداء، وتقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة، تلبي تطلعات المواطنين وتدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030.