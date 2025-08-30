فى اطار مبادرة "كلنا واحد".. الداخلية تواصل عقد اللقاءات مع التجار لطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 03:33 مساءً - فى اطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا مع كبار التجار والموردين للتنسيق على طرح الأدوات والمستلزمات المدرسية والغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% اعتبارا من الاول من سبتمبر ولمدة شهر.

ويأتي ذلك من خلال 2931 منفذ وفرع للسلاسل التجارية والمكتبات المشاركة على مستوى الجمهورية والمبينة على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الانترنت بالإضافة إلى 1150 منفذ متحرك وثابت لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.