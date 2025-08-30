نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته اللاتفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٣٠ أغسطس اتصالًا هاتفيًا من السيدة بايبا برازي وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

دار نقاش بين الوزيرين حول التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث تناولت الوزيرة برازي مجريات الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد بالدنمارك، كما قدم الوزير عبد العاطي من جانبه عرضًا متكاملًا لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة وضمان نفاذ المساعدات، مبرزا التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة والمجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي طليعته الاتحاد الأوروبي، بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، ودفعها للتوقف عن التوسع فى عملياتها العسكرية، والتوقف فورا عن استخدام التجويع كسلاح، مشيرًا إلى آليات الاتحاد الأوروبي التى يمكن تفعيلها. كما شدد وزير الخارجية على أهمية اتخاذ خطوات أوروبية محددة وفعالة لدفع إسرائيل نحو التجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار.

كما تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية، حيث اعرب الوزيران عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وشددا على ما تحظى به الشراكة المصرية–اللاتفية من اهتمام، لما تحمله من إمكانات واعدة للتعاون في مجالات ذات أولوية للطرفين. وأكد الوزيران الحرص على مواصلة التنسيق، وبذل الجهود المشتركة لحفظ السلم والامن الدوليين، وتعزيز الشراكة المصرية–الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة.