نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي لدعم جهود خفض التصعيد، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع نظرائه من الدول الأوروبية E3، والمسئولين بايران والولايات المتحدة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تأتى هذه الاتصالات فى إطار جهود مكثفة تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى تفاهمات تسهم فى تقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووى الايرانى، ومنع التصعيد وتخفيف حدة الأزمة، خاصةً فى أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.