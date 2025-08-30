نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم المرأة الإماراتية.. النساء منارات تضئ دروب المعرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأتي الاحتفاء بـ "يوم المرأة الإماراتية" (28 أغسطس) ليؤكد أن المرأة شريك أصيل في بناء المجتمع وصاحبة بصمة واضحة في مختلف المجالات. وهنا نستذكر كلمة المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات وصاحب الاتحاد، حين قال: "المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر."

وكما أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، فإن المرأة الإماراتية، من خلال جهودها وإنجازاتها، شكّلت رافدًا محوريًا في صياغة تاريخ الوطن، وحققت واقعًا مشرفًا يدعو للفخر ويمنح الأمل بصناعة مستقبل يزهو بمكاسب واعدة."

ويظل التعليم الساحة الأبرز التي تجسّد فيها دورها المحوري، حيث لم يكن خيارًا ترفيهيًا للمرأة الإماراتية، بل كان جسرها نحو المستقبل.

من طالبة إلى قائدة

من طالبةٍ تخطّت التحديات الأولى في مسيرتها التعليمية، إلى معلمةٍ غرست القيم الوطنية ورسّخت الهوية العربية، ثم إلى قياديةٍ تساهم في صياغة السياسات وصناعة القرار… أثبتت الإماراتية حضورًا مؤثرًا في مسيرة التعليم الإمارتي. فقد أسهمت بجهدها وعطائها في تطوير البرامج الأكاديمية، وشاركت في وضع القرارات التعليمية التي عززت مكانة الإمارات كدولة رائدة في الاستثمار في التعليم وتمكين المرأة.

حضور ثقافي في المدارس الدولية

في المدارس الدولية، أسهمت الإماراتيات في مختلف مراكزهم بالتعاون مع معلمي اللغة العربية في إبراز الثقافة الوطنية والهوية العربية من خلال الأنشطة والمناسبات.

ومن هذا المنطلق، أتوجه بالشكر إلى كل إماراتية نشرت الثقافة العربية في المدارس الدولية عامة، وأخص بالذكر زميلاتي الفضليات اللواتي شاركن بنجاح فريقنا العربي مهمة تعزيز الهوية الإماراتية بين الطلبة.

التعليم العالي والبحث العلمي

تشكل المرأة الإماراتية 61% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)داخل الإمارات، وهو ما يجسد ريادتها في ميادين المعرفة. ومن بين الأسماء البارزة: د. حبيبة الصفار، عالمة الوراثة في جامعة خليفة، ود. مريم مطر، مؤسسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، ود. رفيعة غباش، الطبيبة والباحثة ورئيسة شبكة المرأة في العلوم والتكنولوجيا. نماذج مشرقة تؤكد حضور المرأة الإماراتية في بناء مستقبل معرفي متقدم.

وجوه إماراتية مضيئة في التعليم

لمع في سماء التعليم الإماراتي عدد من القيادات النسائية اللواتي أسهمن في تطوير المنظومة التعليمية، من بينهن: سعادة جميلة المهيري – وزيرة دولة لشؤون التعليم العام سابقًا.

وسعادة نوال القاسمي – رائدة في التعليم الجامعي والبحث العلمي، وغيرهن كثير.

هذه النماذج تعكس اتساع حضور المرأة الإماراتية من الصفوف الدراسية حتى مواقع صنع القرار.

عائشة ميران.. نموذج استثنائي " “super women

من بين القيادات النسائية البارزة في الإمارات، تبرز سعادة عائشة ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي، التي جمعت بين الفكر الاستراتيجي والحضور الإنساني، لتكون نموذجًا حيًّا للقيادة الملهمة في الميدان التربوي، وداعمةً كبيرة للثقافة العربية والتراث الإماراتي.

تقود ميران قطاع التعليم الخاص وتشرف على تنفيذ استراتيجية التعليم 33 (E33) لإعادة تشكيل المنظومة التعليمية بحلول عام 2033، مع تركيز جهودها على تمكين الطلبة ورفع جودة التعليم جنبًا إلى جنب مع المناهج العالمية. وقد أطلقت مبادرات رائدة مثل "جواز المتعلم " وتوسيع المقاعد الدراسية برسوم معقولة. ومن أبرز تصريحاتها "محاور التميّز تقوم على التنوّع والمرونة والجودة العالية".

وتتميز ميران بتواصلها المباشر مع المعلمين والطلبة من خلال المنتديات التعليمية وزيارات المدارس، لا سيما عبر مبادرات مثل "حوارات التعليم 33." وقد شرفتُ شخصيًا بحضور أحد لقاءاتها عندما زارت مدرستنا، حيث خاطبت الطلاب العرب بقولها:"كونوا فخورين بثقافتكم وهويتكم العربية." وقد ترك هذا الموقف أثرًا عميقًا في نفوس الطلبة والمعلمين على حد سواء، وكان بالنسبة لي تجربة مُلهمة عززت القناعة بأن حضورها يجمع بين الفكر الاستراتيجي والدفء الإنساني، ورسّخ مكانتها كقدوة قيادية وإنسانية في آن واحد.

وفي منتدى المرأة الإماراتية بدبي، أكدت ميران على قوة المرأة الإماراتية بوصفها

"super women"، مبرزة دورها المستمر في التنمية والتعليم وصنع القرار.

في يوم المرأة الإماراتية، تبدو مسيرة المرأة في التعليم أصدق دليل على تمكينها وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع. فقد أثبتت أنها طالبة ومعلمة وقائدة وباحثة، وجعلت من التعليم جسرًا للتمكين وصناعة المستقبل. فتحية لكل إمراءة إمارتية في موقعها