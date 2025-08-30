نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية: النجم الساطع 25 تجسد متانة الشراكة مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المناورات العسكرية متعددة الجنسيات "النجم الساطع 25"، التي تستضيفها مصر بالشراكة مع الولايات المتحدة، تمثل انعكاسًا واضحًا لالتزام واشنطن الثابت بدعم القوات المسلحة المصرية وشركائها الدوليين من أجل تعزيز الأمن والسلام المشترك.

وأوضحت القيادة في بيان لها عبر منصة "إكس"، أن فعاليات المناورات انطلقت رسميًا الخميس الماضي بحفل افتتاح أقيم في قاعدة محمد نجيب العسكرية وتستمر التدريبات حتى 10 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 40 دولة، في نسخة تعد الأكبر من نوعها من حيث التنوع الدولي.

ويشارك فيها نحو 1500 جندي أمريكي إلى جانب قوات من مختلف الدول، ضمن تدريبات تغطي العمليات التقليدية وغير النظامية، وتمارين مراكز القيادة، والتدريب الميداني، إضافة إلى التخطيط المشترك للقوات الموحدة.

كما تتضمن المناورات أنشطة أكاديمية وعمليات للقيادة والسيطرة، إلى جانب ملتقى لكبار القادة العسكريين يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات.

وفي هذا السياق، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر إن "النجم الساطع 25" تجسد عمق الثقة والتعاون المستمر بين مصر والولايات المتحدة، وتؤكد التزام الجانبين المشترك باستقرار المنطقة.

وأضاف أن انضمام أكثر من 40 دولة هذا العام يعكس أهمية المناورات المتزايدة دوليًا، وفرصة لتطوير المهارات القتالية عبر سيناريوهات وتحديات متنوعة.

وأشار كوبر إلى أن القدرة على حشد هذا العدد الكبير من القوات عبر مجالات متعددة وحدود مختلفة تمثل دليلًا على قوة العلاقات العسكرية الممتدة لعقود بين واشنطن وحلفائها، لافتًا إلى أن "النجم الساطع" ستظل ركيزة أساسية في العلاقات الدفاعية المصرية – الأمريكية، وعنصرًا رئيسيًا في دعم السلام والأمن الإقليمي.