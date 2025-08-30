هيئة الرعاية الصحية: مبنى الدوران الجديد يضم غرف إقامة فندقية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لتقديم تجربة علاجية متكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 02:27 مساءً -

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التشغيل التجريلي لمبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد المتكاملة بمستشفى الأقصر الدولي، وذلك بعد استكمال أعمال الإحلال والتطوير والتجهيز وفق أحدث المعايير العالمية الطبية والفندقية، وبتكلفة استثمارية إجمالية تجاوزت 280 مليون جنيه، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتقديم خدمات شاملة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالصعيد.

وأوضحت الهيئة أن مبنى الدوران الجديد بلغت تكلفة تجهيزه وانشاؤه ربع مليار جنيه، وهو مخصص بالكامل لإقامة المرضى، حيث يضم غرف إقامة فندقية مزودة بأحدث التجهيزات الطبية، مع أنظمة متطورة للتحكم المركزي في التهوية والتكييف وخدمات ذكية لمتابعة احتياجات المرضى، بما يعزز الراحة النفسية والجسدية ويساعد على سرعة الشفاء. وأكدت أن التصميم الفندقي الحديث للمبنى يمثل إضافة مهمة ليس فقط على مستوى خدمة المرضى المحليين، بل أيضًا في دعم مكانة محافظة الأقصر كمقصد رائد للسياحة العلاجية في مصر، من خلال تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الخدمة الطبية المتقدمة والراحة الفندقية الراقية التي تضاهي المستشفيات الدولية.

كما أوضحت الهيئة أن وحدة النساء والتوليد الجديدة تمثل طفرة في خدمات صحة المرأة بمحافظة الأقصر، وتكلفة تجهيزها بلغت 30 مليون جنيه، حيث تضم كُشكين للولادة الطبيعية، وغرفة عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة والمناظير الجراحية، فضلًا عن غرف رعاية متكاملة ما قبل الولادة وما بعدها، وأقسام خاصة لمتابعة ورعاية الطفل باستخدام أحدث أجهزة السونار والتخطيط، بما يتيح التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بسرعة وكفاءة عالية، وأشارت إلى أن الوحدة بدأت بالفعل في استقبال المرضى وشهدت نجاح إجراء أولى عمليات الولادة والتدخلات الجراحية منذ الساعات الأولى للتشغيل، وهو ما يعكس جاهزية الكوادر الطبية والفنية وتجهيزات الوحدة على أعلى مستوى.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تشغيل مبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد يعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية داخل محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في خدمات مجمع الأقصر الطبي الدولي الذي يعد أكبر صرح طبي متكامل في إقليم الصعيد.

وأضاف السبكي أن مجمع الأقصر الطبي الدولي صرح طبي مكون من خمس مباني ويضم 11 غرفة عمليات كبرى، و26 حضّانة أطفال، و22 ماكينة غسيل كلوي، و61 سريرًا داخليًا، و42 عيادة خارجية، و54 سريرًا لإقامة الأطباء والتمريض، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبرى تستوعب 150 فردًا، وأربع قاعات تدريب متطورة، وأقسام متكاملة للأشعة والمعامل، بالإضافة إلى بنك دم إقليمي يخدم الأقصر والمحافظات المجاورة، وأكد أن المجمع قدم منذ بدء تشغيله أكثر من مليون خدمة طبية شملت مختلف التخصصات والجراحات وخدمات الطوارئ والعناية المركزة، ليصبح مرجعًا طبيًا رئيسيًا يخدم أهالي المحافظة والصعيد.

واختتم السبكي بأن هذه المشروعات تعكس نجاح خطة الهيئة في تطوير المستشفيات والمجمعات الطبية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء المنتفعين ويرفع مستوى جودة التجربة العلاجية، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر تمتلك الآن مقومات قوية تجعلها واحدة من أبرز المقاصد الرائدة للسياحة العلاجية في مصر، مستفيدة من مكانتها السياحية الفريدة وتاريخها الحضاري العريق، إلى جانب بنيتها الصحية المتطورة التي باتت تضاهي كبرى المؤسسات العلاجية العالمية.