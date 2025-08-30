فى فيديو هروب النزلاء.. أمن القاهرة يضبط مالك مصحة فى المقطم غير مرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 01:31 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن هروب عدد من نزلاء مصحة بالمقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المصحة، غير حاصلة على التراخيص اللازمة، وضبط القائمين عليها، مالكها ومشرف على إدارتها "له معلومات جنائية"، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المذكورين وأحد الأشخاص من أهلية نزيل بها بسبب سوء الخدمات المقدمة للنزلاء، وعلى إثر ذلك إستغل عدد من النزلاء ذلك الخلاف وقاموا بالهروب من المصحة والعودة لذويهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المصحة تنسيقاً والجهات المختصة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .