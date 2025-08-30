نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس حار رطب على مطروح والساحل الشمالي اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت 30 أغسطس 2025، تفاصيل توقعاتها بشأن حالة الطقس في محافظة مطروح ومدن الساحل الشمالي، مؤكدة أن الأجواء ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على امتداد المناطق الساحلية من العلمين وحتى السلوم مرورًا بمرسى مطروح، مع امتداد نفس الحالة لتشمل القاهرة الكبرى ومختلف مناطق شمال البلاد، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر.

طقس مطروح والساحل الشمالي نهارًا

حسب بيان الأرصاد، يسود مطروح والساحل الشمالي طقس حار رطب خلال ساعات النهار، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة.

وتشمل هذه الأجواء مختلف المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع استمرار الطقس الصيفي المعتاد على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

الأجواء ليلًا

أوضحت الهيئة أن حالة الطقس خلال ساعات الليل على مطروح والساحل الشمالي ستكون معتدلة نسبيًا، مع استمرار الرطوبة المرتفعة، وهو ما يمنح المواطنين شعورًا بأجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترة النهار، خاصة على المناطق الساحلية.

شبورة مائية صباحية

لفتت الهيئة إلى أن الساعات الأولى من الصباح، بداية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، ستشهد تكوّن شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مطروح ومدن الساحل الشمالي.

كما تظهر الشبورة أيضًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة ووسط سيناء، وهو ما قد يتسبب في انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما توقعت الأرصاد احتمالية ظهور سحب منخفضة على سماء مطروح والساحل الشمالي خلال ساعات الصباح الباكر، قد يصاحبها رذاذ خفيف، إلا أنه لن يؤثر على الأنشطة اليومية أو الحركة المرورية.

وأكدت الهيئة أن الأجواء بشكل عام ستظل مستقرة، مع سيطرة الطقس الصيفي الحار الرطب على مختلف مناطق الجمهورية.