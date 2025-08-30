نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تتابع عن كثب استعدادات وزارة البيئة لموسم السحابة السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالإستعداد الجيد لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة" بالسحابة السوادء" ؛ للسيطرة على كافة مصادر التلوث لتحسين جودة الهواء، تمكنت وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات المنظومة من تنفيذ عدد ٣٥٧ نشاط إعلامى تنوع مابين ندوات، لقاءات، اجتماعات، وحملات توعوية للفئات المستهدفة، وذلك بهدف التوعية بأخطار حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية بصفة عامة، بالإضافة إلى تعريفهم كيفية الاستفادة الاقتصادية من قش الارز، ومساعدتهم على التواصل مع متعهدى جمع وكبس وفرم قش الأرز.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قد تلقت عدد ٢٠٩ طلب فتح مواقع لتجميع قش الأرز،كما وصل عدد الطلبات المقدمة لتأجير المعدات إلى ١٤٧ طلب، لافتةً إلى وصول عدد محاور عمل منظومة قش الأرز إلى عدد ٧٠ محور.

ووجهت د. منال عوض بضرورة المتابعة الدورية والتفتيش المستمر على كافة مصادر التلوث، حيث تشير الدراسات إلى زيادة ساعات السكون خلال فصلى الخريف والشتا مما يؤدى إلى تركيز الملوثات فى الغلاف الجوى خلال تلك الفترة بسبب العوامل الجوية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال زيادة فرق التفتيش على مكامير الفحم المطورة واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المكامير البلدية العشوائية ومقالب القمامة والتراكمات العشوائية على الطرق للحد من الحرق المكشوف للمخلفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعزيز جهود الحد من مصادر التلوث الأخرى والمتمثلة في عوادم المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة، وكذلك الصغرى والحرفية بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك خلال فصلى الخريف والشتاء.