الأونروا: مستودعاتنا بمصر ممتلئة وجاهزة لتحميل 6 آلاف شاحنة مساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 11:23 صباحاً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مستودعاتها في مصر والأردن "ممتلئة وجاهزة لتحميل حوالي 6 آلاف شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد "الأونروا" في منشور على منصة شركة "إكس"، بضرورة رفع الحظر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على إدخال المساعدات الإنسانية التابعة للأونروا إلى غزة".