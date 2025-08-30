الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية بقيمة 225 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 11:23 صباحاً -

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى") بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية .. وبحوزتهم (2 طن لمخدر الحشيش – 2 طن لمخدر الهيدرو – 3 سيارات).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (225 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.