نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستضيف لأول مرة اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، أن القاهرة ستستضيف للمرة الأولى اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025.

ويعد هذا الاجتماع سابقة تاريخية، إذ يُعقد لأول مرة خارج نطاق دول المجموعة منذ تأسيسها عام 1989، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور الإقليمي والعالمي لمصر.

تقدير للدور المصري في دعم القضايا الدولية

أوضح السفير الإتربي أن استضافة هذا الحدث الاستثنائي تأتي تتويجًا لمشاركة مصر الفاعلة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا بارزًا في طرح قضايا الدول النامية وإفريقيا على أجندة المفاوضات الدولية، بما يسهم في تعزيز صوت هذه الدول في المحافل متعددة الأطراف.

مناقشة أزمة الأمن الغذائي العالمي

من المقرر أن يُعقد الاجتماع بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين، لبحث إشكالية الأمن الغذائي المتنامية وأبعادها المختلفة.

وسيشارك في المناقشات عدد كبير من دول المجموعة والدول الضيفة، إلى جانب منظمات ومؤسسات تمويل دولية، وذلك في إطار التحضير لاجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا يوم 19 سبتمبر 2025.

مخرجات الاجتماع والتحضير للقمة المقبلة

سيتناول الاجتماع مخرجات مجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء، إلى جانب التفاوض على البيان الوزاري بشأن الأمن الغذائي العالمي المنتظر اعتماده رسميًا.

كما ستُطلق الوثيقة ضمن المخرجات الأساسية لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جوهانسبرج يومي 22 و23 سبتمبر 2025.