نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، السيد تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين سكرتارية اللجنة المركزية، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

رحب المسؤول الصيني برئيس الوزراء المصري، مشيرا إلى قوة العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي.

دعوة للاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة

أكد رئيس الوزراء أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، مشيرا إلى الدور البارز للشركات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور مصطفى مدبولي الشركات الصينية إلى الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر، من خلال إقامة مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن مصر تمثل سوقا واعدة وبوابة للتوسع نحو إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أعرب عن تطلع مصر للتعاون مع الصين في مجالات تحلية المياه، إنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

إشادة متبادلة بالتجارب التنموية

أشاد مدبولي بنجاح الصين في القضاء على الفقر، لافتا إلى التجربة المصرية المماثلة عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير العشوائيات.

من جانبه، أكد تساى شى أن المنطقة الصناعية الصينية في مصر (تيدا) تمثل نموذجا ناجحا للشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون في مجال السيارات الكهربائية وتحلية المياه.

توافق مصري صيني بشأن القضية الفلسطينية

ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد مدبولي تطلع مصر إلى التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب المسؤول الصيني عن دعم بلاده لجهود مصر في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة، مؤكدا تطابق الموقفين المصري والصيني تجاه القضية الفلسطينية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على المضي في توثيق العلاقات الثنائية، وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، بما يسهم في دفع التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.