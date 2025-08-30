نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، السيد تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين سكرتارية اللجنة المركزية، وذلك على هامش مشاركته في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية

رحب المسؤول الصيني برئيس الوزراء، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي.

دعم الاستثمارات الصينية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مشروعات استراتيجية، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الشركات الصينية في قطاعات البنية التحتية، النقل، الصناعة، والتشييد.



ودعا رئيس الوزراء الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في تحلية المياه، وصناعة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تجربة مصر التنموية وحياة كريمة

أشاد مدبولي بنجاح التجربة التنموية الصينية، وخاصة في مكافحة الفقر، مشيرا إلى التجربة المصرية المماثلة عبر القضاء على العشوائيات غير الآمنة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

تطابق المواقف المصرية الصينية تجاه غزة

ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب مدبولي عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.



وأكد تساى شى تطابق الموقفين المصري والصيني تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة، ومؤكدا دعم بلاده لتقديم المساعدات الإنسانية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

أشار تساى شى إلى نجاح المنطقة الصناعية الصينية في مصر التي تديرها شركة تيدا كنموذج للتعاون المشترك، مؤكدا دعم بلاده لتوسيع الاستثمارات في مجالات السيارات الكهربائية وتحلية المياه.

كما جدد المسؤول الصيني تأكيده على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية في مصر، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب.

تبادل الخبرات وتوسيع الشراكة

أكد رئيس الوزراء عزم مصر على توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الصين في مختلف المجالات، مشيدا بالموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، واختتم اللقاء بمأدبة غداء رسمية شهدت تبادلا للرؤى حول جهود التنمية في البلدين.