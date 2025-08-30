نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة CNCEC الصينية لبحث التوسع في استثمارات البتروكيماويات بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، السيد "مو دينجي"، رئيس مجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

استثمارات الشركة الصينية في الأسواق العالمية

استعرض رئيس الشركة خلال اللقاء خبرات CNCEC في قطاع البتروكيماويات، مشيرا إلى توسع استثماراتها في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.



وأوضح أن الشركة تنتج العديد من منتجات البتروكيماويات، وعلى رأسها الصودا آش والمخصبات الزراعية، مؤكدا تطلعها للتوسع في السوق المصرية باعتبارها سوقا واعدة تتميز بموقع استراتيجي وتيسيرات استثمارية واتفاقيات تجارية تسهل النفاذ للأسواق المجاورة.

تطلع لزيارة مصر في أكتوبر المقبل

أعرب رئيس شركة CNCEC عن رغبته في زيارة مصر خلال شهر أكتوبر المقبل للقاء رئيس الوزراء وبحث المزيد من فرص التعاون الاستثماري، مؤكدا حرص الشركة على تعزيز حضورها في السوق المصرية.

مدبولي: مصر توفر مزايا وحوافز للمستثمرين الأجانب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للتعاون القائم مع الشركة الصينية، مشددا على أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع الشركة في مجال إنتاج الصودا آش وغيره من المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب استثمارات الشركة في مصر، ويتطلع إلى سرعة تنفيذها، مؤكدا أن الدولة توفر حوافز ومزايا عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر بوابة للتوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا

أوضح رئيس الوزراء أن استثمارات CNCEC في مصر تمثل نقطة انطلاق للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا تطلعه للقاء المرتقب مع رئيس الشركة في أكتوبر المقبل؛ لمناقشة المزيد من مجالات التعاون المشترك.