أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتوجه إلى الصين نيابة عن الرئيس السيسي للمشاركة في قمة "شنغهاي للتعاون بلس"

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، متوجهًا إلى مدينة "تيانيجين" في الصين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلمة مصر أمام القمة

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال أعمال القمة التي تُعقد تحت عنوان: "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة"، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

برنامج الزيارة واللقاءات رفيعة المستوى

يتضمن برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين بارزين، إضافة إلى لقاءات مع رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

من المنتظر أن تركز لقاءات رئيس الوزراء مع مجتمع الأعمال الصيني على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والصناعة، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة.