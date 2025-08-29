الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 09:32 مساءً -

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطينى، مؤكدة أن قرار واشنطن عدم منح التأشيرات للوفد الفلسطيني يتعارض مع القانون الدولى.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من قرار واشنطن بمنع حضور وفد فلسطين برئاسة عباس لاجتماعات الأمم المتحدة.

وأكدت أن "قرار واشنطن ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة وندعو جوتيريش ومجلس الأمن لتحمل مسئولياتهم". وأضافت: "نؤكد أن قرار واشنطن سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مارك روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات أعضاء بالسلطة الفلسطينية قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية باراك رافيد إن الولايات المتحدة منعت دبلوماسيين فلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.