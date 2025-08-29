الارشيف / أخبار مصرية

الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية

أحمد جودة - القاهرة - أقرت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، في جلستها المنعقدة، اليوم، الجمعة، اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات، وذلك بعد مناقشات مطولة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وخلال فعاليات الجمعية العمومية، طرح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، تساؤلا على الحضور قائلا: "هل تثقون في وفي إدارتي للنقابة؟"، ليأتي رد المشاركين بالإجماع: "طبعا".

وعقب ذلك، طالب النقيب بالتصويت على مقترح اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات، ليتم اعتمادها بأغلبية الأصوات.

في المقابل، رفضت الجمعية العمومية العادية ميزانيات النقابة عن الأعوام من 2018 وحتى 2023.

