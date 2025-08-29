عاجل- وكيل المخابرات الأسبق: مصر سلمت "أبو عمار" رؤية لدمج 17 جهازًا أمنيًا فلسطينيًا في 3 فقط

أحمد جودة - القاهرة - وكيل المخابرات الأسبق: مصر سلمت "أبو عمار" رؤية لدمج 17 جهازًا أمنيًا فلسطينيًا في 3 فقط

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه كان هناك 17 جهازًا أمنيًا في فلسطين، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تدير شؤونها الأمنية بهذا العدد الكبير من الأجهزة.

رؤية مصرية لتوحيد الأجهزة الأمنية

وأوضح الدويري: "عملنا على توحيد هذه الأجهزة وقمنا ببلورة رؤية ودراسة كاملة وشاملة لدمج الـ17 جهازًا في 3 أجهزة فقط، وسلمت هذه الرؤية باليد للرئيس ياسر عرفات (أبو عمار)، وهي: الداخلية، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، وكنا نسابق الزمن لتنفيذ ذلك".

سلطة وليدة تبحث عن الاستقرار

وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية آنذاك كانت سلطة وليدة وليست دولة، وكانت تجتهد في بناء مؤسساتها، حيث توافد إليها أشخاص من تونس ودول أخرى.

وأشار إلى أن محاولة بناء أجهزة أمنية عديدة أدت إلى مؤسسات غير مهنية وغير عملية، وهو ما انعكس سلبًا على الاستقرار الداخلي، إذ لم يكن هناك تنسيق وكل جهاز يعمل بمفرده.

سد الذرائع أمام إسرائيل

وأكد وكيل المخابرات الأسبق أن الجهاز الأمني المهني لا يمكن أن يجمع بين العمل الاستخباري صباحًا وإطلاق الصواريخ ليلًا، ولذلك كان لا بد من توحيد الأجهزة وبناء منظومة أمنية منظمة وفعّالة، بما يسد أي ذرائع يمكن أن تستغلها إسرائيل ضد الفلسطينيين.