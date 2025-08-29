فيريرا: الزمالك جاهز لمواجهة دجلة وسعيد بالفرص رغم سوء التوفيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 07:31 مساءً - قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الاستعدادات لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري، مشابهة للمباراة السابقة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "اللاعبون الذين شاركوا في عدد دقائق أكبر خلال المباراة السابقة خاضوا تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية، وسنتدرب اليوم وغدًا استعدادًا للقاء، ولدينا تقريبًا نفس جدول الإعداد من الأسبوع الماضي".

وفيما يخص حالة سوء التوفيق في المباراة السابقة بشأن الفرص الضائعة، قال فيريرا: " نتحدث عن عدد سنتيمترات قليلة جدًا في الفرص الضائعة خلال المباراة السابقة، ونحن هادئون فيما يخص هذا الأمر، وناصر منسي أهدر فرصة من رأسية رائعة، وبعدها تسديدة في القائم، وسعيد بعدد الفرص التي خلقناها في المباراة السابقة؛ فقد سددنا 21 تسديدة على مرمى المنافس، واستقبلنا تسديدتين فقط، وفي أول مباراتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فاز بهدف واحد فقط وكان الأفضل في الملعب، ونحن سعداء بكمّ الفرص التي خلقها الفريق في المباراة الماضية".

وتابع فيريراً قائلاً:" ناصر منسي كان بديلاً وأدى بشكل جيد وكان يستحق التسجيل في المباراة لكنه صادفه سوء توفيق".

وواصل المدير الفني :" لدينا البدائل لتعويض غياب نبيل دونجا في المباراة المقبلة خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في هذا المركز ولكن هناك من يستطيع تعويض غيابه".

واختتم فيريرا قائلاً:" سنعطي اللاعبون راحة لعدة أيام عقب لقاء وادي دجلة في ظل توقف الدوري، وبعدها نبدأ الاستعداد للمصري قبل المباراة بـ 10 أيام تقريبًا".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.